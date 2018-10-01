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مرأة

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفل تتويج ملكة جمال لبنان، المقام بمسرح الفوروم في بيروت، والتي شاركت في إحيائه مع النجم اللبناني مساري، والأمريكي من أصل مغربي فرنش مونتانا.

وظهرت مايا دياب بإطلالة مثيرة باللون الأسود بجامب سوت وله جيب قصير تخلت عنه وسط المسرح.

وكانت مايا دياب أثارت الجدل بهذه الإطلالة الغريبة، كما اعتمدت مايا على تسريحة شعر غير معتادة.

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان
شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان
شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

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