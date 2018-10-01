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برلماني: إدارة أجنبية ضرورة لإنقاذ قطاع الأعمال العام.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:24 ص
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
حمزة شعيب
قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن من الصعب الاستغناء عن شركات قطاع الأعمال العام كونها تمثل اقتصاد مصر التاريخي.

وأضاف "الجوهري" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «يجب الاعتراف أن سبب الفشل الإداري سبب خسائر شركات قطاع الأعمال العام»، معلقًا «ليس عيبا الاستعانة بإدارة أجنبية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام».

وتابع أن «جميع المصانع اتجهت إلى استخدام الفحم بعد ارتفاع سعر الغاز باستثناء القومية للأسمنت»، مؤكدًا أن هناك 3 وزارات متعاقبة فشلت في إدارة قطاع الأعمال العام.

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