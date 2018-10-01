عصام الحضري ينعى صفوت عبد الحليم: إنا لله وإنا إليه راجعون

نعى عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر سابقًا، نجم الأهلي السابق صفوت عبد الحليم، بعد رحيله أمس بسبب حريق نشب في منزله.



وغرد "الحضري" على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏"كابتن صفوت عبد الحليم في ذمة الله.. رحم الله الكابتن صفوت وأسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتوفي الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة في مصر الجديدة.