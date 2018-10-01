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فن

مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
محمد نبيـل - عدسة/ على الخشاب
أكد المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوى، أن مهرجان الجونة السينمائى صعب للغاية أن يعوض غياب مهرجان دبى الذى توقف هذا العام، ويمكن تقييمه على أنه أفضل أو أسوأ، ولكن أى مهرجان له خصوصيته وصعب أن نسير وراء هذا الطرح، ربما ميزانية المهرجان والعمل وفقا لكيان احترافى بمعنى الكلمة هو الذى صدر هذه الفكرة، فضلا عن دعوة الكثير من الشخصيات والبحث المضنى عن حذب أهم الأفلام، ولكن بشكل قاطع سوف يكتسب "الجونة" أهمية أكبر فى ظل غياب "دبى".

وقال مشهراوى لـ"صدى البلد" : "مهرجان الجونة مكتسب أهميته كونه على أرض مصرية، حيث هى الدولة الكبرى على مستوى تاريخ وحاضر السينما فى المنطقة، فتربينا على نجوم السينما واعتبرنا فاتن حمامة وعمر الشريف ونور الشريف ورشدى أباظة وغيرهم العشرات من المبدعين جزءا من حياتنا".

وأبدى المخرج الفلسطينى، اعجابه بـ منصة الجونة السينمائية وما تقدمه من مساهمة فى تطوير مشاريع الأفلام، وقال إنها ليست بدعة جيدة ولكنها أمر يحسب لإدارة الجونة خاصة وأن لها إدارة شبه مستقلة، ويمكن تنفيذها فى أكثر من مهرجان مصرى بالمناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة، وعودتها فى مهرجان القاهرة هذا العام جاء بوجود محمد حفظى والذى يعد مكسبا حقيقيا لما له من خلفية معرفية كبيرة بهذا العالم، فيعلم جيدا قيمة هذه المنصة وكيفية اقامتها وفقا لعلاقاته وخبراته عبر العديد من صناديق الدعم حول العالم.
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي
مشهراوي: الجونة لن يعوض غياب مهرجان دبى.. وحفظى مكسب لـ القاهرة السينمائي

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