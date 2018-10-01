بسبب شرائها أسلحة روسية.. أمريكا تضع الجزائر على القائمة السوداء

وضعت الولايات المتحدة، الجزائر على القائمة السوداء بسبب شرائها الأسلحة من روسيا، وفقا لقانون "كااتسا" الذي يفرض عقوبات على دول تأخذ هذا النهج.



وبحسب التليفزيون الفرنسي، فإن الولايات المتحدة تدرس في الوقت الحالي نوعية العقوبات التي ستفرضها على الجزائر بسبب مخالفة هذه الأخيرة لقانون "مكافحة منافسين أمريكا عن طريق العقوبات" المعروف باسم "كااتسا" المقر منذ 2017، والذي ينص على فرض عقوبات ضد أي شخص أو كيانات لديه علاقات مع قطاعات الدفاع والاستخبارات الروسية.



وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن هذه العقوبات لا تستهدف إضعاف القدرات العسكرية للدول المستهدفة، ولكن معاقبة روسيا "بسبب تدخلها في الانتخابات الأمريكية، وتصرفاتها غير المقبولة في أوكرانيا ونشطاتها الخبيثة".



كما استهدف القانون أيضا الصين، التي وقعت اتفاقية لشراء 24 طائرة هجومية من روسيا من طراز سو-35 إس.