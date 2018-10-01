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تعليم

وزير التعليم يتابع استعدادات عقد الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العروض والبروفات النهائية الخاصة بالملتقى العربى اﻷول ﻷنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان، شاهد "شوقي" مجموعة من عروض أداء طلاب التربية الفكرية، وقام بتحفيز وتشجيع الطلاب، مؤكدًا على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع يشارك الفئة ذات القدرات الخاصة والمواهب العالية المستوى، ثم التقى بوفد من طلاب دولة البحرين مرحبًا بهم فى جمهورية مصر العربية متمنيًا لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم.

وأوضح البيان أن الهدف من الملتقى تنمية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة فنيًا وثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا وإعدادهم للاندماج داخل المجتمع والتواصل الجيد بينهم وبين اﻵخرين.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي النعيمي، وزير دولة البحرين في مطار شرم الشيخ الدولي لحضور الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

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