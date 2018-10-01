مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

فازت مايا رعيدي، بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2018، في حفل ضخم أقيم في الفوروم دي بيروت، بحضور معظم ملكات الجمال السابقات، وممثل لرئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات.



وحلت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا بو منصف وصيفة ثانية فيما حلت فانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة بعدما تنافس على اللقب 30 فتاة من مختلف المناطق اللبنانية.



وسلمت ملكة جمال العام الماضي بيرلا حلو، خليفتها، التاج الذي صمم هذا العام على شكل أرزة.



وأحيا الحفل الفنان راغب علامة والفنانة مايا دياب والفنان مساري.