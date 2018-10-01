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مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، إن أحد أهم عوامل نجاح مشروع المتحف المصرى على الاعتماد على الشباب المصريين فى نقل وترميم وصيانتها لعرضها بالمتحف.

وأضاف "توفيق" خلال حواره مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن مركز ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصرى وصل إليه ما يزيد على 44 ألف قطعة أثرية من مختلف المحافظات لإعادة ترميمها وصيانتها استعدادا لافتتاح المتحف 2020، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

وأكد "توفيق" أنه تم ترميم ما يزيد عن 38 ألف قطعة، لافتا إلى أنه يوجد 17 معملا داخل مركز ترميم الآثار وهو أكبر مركز ترميم الآثار عالميا.


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