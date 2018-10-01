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تعليم

انطلاق المهرجان الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
قاعة الاحتفالات الكبرى
قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة
عمرو ممدوح
تشهد جامعة القاهرة اليوم الاثنين،حفل افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب، وجامعة القاهرة، وجمعية فنانين مصريين، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة ٧ مساء بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأعدت فعاليات المهرجان بالتنسيق بين الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وكانت جامعة القاهرة قد دعت في شهر نوفمبر من العام الماضي لإقامة المهرجان واتخذت إجراءات تطوير عدد من مسارح الجامعة لاستقبال مهرجان جامعة القاهرة الدولي للمسرح، والذي سيتم عقده علي مسارح الجامعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،أن الجامعة تقدر الدور الهام للمسرح بصفة عامة، وتولي اهتماما بالمسرح الجامعي،لافتا إلى أن العروض التي سوف تقدم علي مسارح جامعة القاهرة من خلال مهرجان جامعة القاهرة الدولي للمسرح، ستكون في إطار التقاليد الجامعية، وهي عروض إبداعية هادفة تجذب الطلاب ممن لديهم الوعي بأهمية المسرح الجامعي ورسالته.

وأضاف الخشت، أن الفنون الراقية لابد أن تقتحم عقول الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة.

يشار الي أن جامعة القاهرة لديها 7 مسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.
انطلاق المهرجان الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

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