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المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، إن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف عالميا معني بعرض حضارة واحدة وهي حضارة الدولة المصرية.

وأضاف "توفيق" خلال حواره مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، المتحف المصرى الكبير يضم 50 ألف متر قاعة مغطاة و42 ألف متر ساحات مفتوحة لعرض الآثار.

وأوضح "توفيق" أنه يتم العمل الآن فى المتحف المصرى الكبير على شقين، الأول إنشائى ويعمل فيه من 300 إلى 5000 عامل يوميا تحت إشراف الهيئة القومية للقوات المسلحة التى تعمل على ترشيد النفقات والإسراع من العمل.

وتابع : "الشق الثاني هو مركز الترميم ويضم 400 فرد من إداريين وأثريين وأفراد أمن يعملون".


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