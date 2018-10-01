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رياضة

شيتوس: مفيش حاجة سهلة وإن شاء الله نتأهل لطوكيو.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
وائل شيتوس
وائل شيتوس
حسن العمدة
تحدث وائل رياض، مدرب المنتخب الأولمبي، عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، المحدد إقامتها في مصر.

وقال رياض الشهير بـ"شيتوس" في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "مفيش حاجة سهلة على أرض الواقع في كرة القدم، محتاج تركيز وجهد وشغل لتحقيق أهدافك، وده بنحاول نعمله مع لاعبينا".

وأكمل: "بنأهل اللاعبين إن متعتمدش على تمرينك في النادي، هناك لاعبين ممكن مشاركتها تكون قليلة، يجب أن تحافظ على وزنها، وكل لاعب يكون عنده طموح المشاركة مع ناديه والمنتخب".

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