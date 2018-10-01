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رياضة

شيتوس: تألق حسين الشحات بالإمارات تسبب في سعادتي وحزني معًا.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
وائل شيتوس
وائل شيتوس
حسن العمدة
أكد وائل رياض مدير إدارة اكتشاف المواهب السابق بالنادي الأهلي، أن تألق حسين الشحات مع العين الإماراتي يتسبب في سعادته وحزنه في وقت واحد.

وقال شيتوس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرحت بسبب تألق الشحات لأن ثقتي في رؤيتي ووجهة نظري في اللاعبين منذ سن صغير، وانك تكون قادر على اكتشاف موهبة مازال لديها الوقت لتنضج بعد سنوات".

متابعًا "زعلت كأهلاوي إن ليه لاعب زي ده ميكونش موجود في النادي الأهلي والمهام الوظيفية لي مع النادي الأهلي كانت تجعل رأيي استشاري فقط والقرار يكون للجنة الكرة".

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