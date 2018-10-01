100 ألف دولار سبب كارثة تسونامي.. ومقتل المئات في إندونيسيا

أفاد تقرير نشرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية بأن كارثة تسونامي التي ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية والتي بلغ عدد ضحاياها أكثر من 832 شخصا، كان يمكن تفاديها في حال أنفقت الحكومة 100 ألف دولار فقط لتحديث أنظمة الإنذار المبكر قبالة سواحل الجزيرة.



وأضافت أن تشغيل أنظمة الإنذار المبكر تأخر لمدة 5 سنوات بسبب نقص الاعتماد المالي من أجل إتمام المشروع، والذي كان من المقرر أن يحل خلاله النظام الجديد محل القديم.



وأوضحت أن الأنظمة الجديدة كانت تشمل أجهزة استشعار مثبتة في قاع البحر وكابلات من الألياف الضوئية، لكن الخطوة الأخيرة لتنفيذ المشروع لم تحدث.



وأشارت إلى أن الجزيرة وغيرها من الجزر الإندونيسية، كانت قد تم تزويدها بأنظمة إنذار مبكر عقب موجة تسونامي عام 2004، والتي أودت بحياة حوالي 250 ألف شخص.



وتابعت أنه كان ينبغي تحديث الأنظمة وإبدالها بأخرى أكثر دقة في استشعار الخطر.



ولفتت إلى أن السلطات الإندونيسية بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات إتمام المشروع، ولكن في وقت متأخر للغاية.