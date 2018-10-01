مسرح قصر ثقافة أسوان يستضيف عرض أمر تكليف لمدة 10 أيام

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الإثنين الأول من أكتوبر العرض المسرحى " أمر تكليف" على مسرح قصر ثقافة أسوان والذى يستمر على مدار عشرة أيام.



والعرض يدور حول قصص إنسانية لمجموعة من الجنود على الجبهة من مختلف طبقات المجتمع حيث يأتى إقامة هذا العرض ضمن مبادرة " أعرف جيشك" للتعريف بإنجازات القوات المسلحة، ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.



ويحكى عرض "أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال ، بالإضافة إلى حكايات حقيقة صياغة ودراماتورج طارق على ومحمد يوسف ، بطولة كريم الحسينى ، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمى، عبدالله صابر، محمد الأحمدى، مدرونا سليم، على الأصرى، تقى عادل، مريم ياسين.



والعرض موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على ، غناء كريم الحسينى، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا على، ماكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوي.