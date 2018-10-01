إعلان تفاصيل التعاون بين الاتحادين المصري والتونسي في التحكيم

يعلن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام، في الثانية من ظهر اليوم الاثنين، تفاصيل بروتوكول التعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي للاتحاد بالجزيرة.



ويحضر المؤتمر هشام قيراط، رئيس لجنة الحكام التوانسة، الذي حضر إلى القاهرة على رأس وفد من لجنة الحكام بالاتحاد التونسي للاتفاق على مزيد من التعاون بين الاتحادين في مجال التحكيم.