وائل رياض يكشف كواليس حديثه مع أكرم توفيق بعد تجاوزه مع الأهلي.. فيديو

كشف وائل رياض، مدرب منتخب مصر الأوليمبي، عن كواليس حديثه مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي بعد واقعته في مباراة الإنتاج الحربي بالدوري، واعتراضه على خروجه بشكل غير لائق.



وقال "شيتوس" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد": "اتكلمت مع أكرم توفيق لما شاط إزازة المياه".



وتابع: "قولتله انت نيتك كانت ايه، قالي انا اتضايقت علشان مكنتش كويس أو مميز وكنت عاوز أكمل علشان أحسّن مستواي في المباراة".



واضاف لاعب الأهلي السابق: "قلت لأكرم الناس مش هتفهم كده، طبيعي تغلط لكن المهم يكون عندك ثبات انفعالي علشان في تركيز عليك علشان انت لاعب في الأهلي".