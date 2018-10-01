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رياضة

وائل جمعة ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:33 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
نعى وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق والإعلامي الحالي، صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق والذي توفى منذ ساعات عقب نشوب حريق بمنزله.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحمة الله على الكابتن صفوت عبد الحليم اللهم أرزق أهله الصبر والسلوان واغفر لنا وله".

ويٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادي الأهلي فترة الستينيات والسبعينيات، بدأ مسيرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وكان عمره 11 عاما عندما التحق بالنادي الأهلي، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.

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