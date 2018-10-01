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رياضة

أيمن أشرف ينعى صفوت عبد الحليم بعد رحيله: إنا لله وإنا إليه راجعون

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
منار نور
نعى أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجم الأهلى السابق صفوت عبد الحليم بعد وفاته في منزله الليلة.

‏وغرد ضياء على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون رحم الله كابتن صفوت عبد الحليم، وربنا يجعله من أهل الجنة".

وتوفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة في مصر الجديدة.

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