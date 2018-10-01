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رياضة

شيتوس: الانضباط أصبح غائبًا بشكل كبير عن لاعبي الكرة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:38 ص
وائل شيتوس
وائل شيتوس
حسن العمدة
قال وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي، إن عنصر الانضباط أصبح غائبًا بشكل كبير عن لاعبي الكرة في الفترة الأخيرة.

وقال رياض، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن الأوضاع أصبحت صعبة والانضباط غائب ولم تعد هناك مبادئ ثابتة، مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في ذلك.

وواصل: "الدنيا أصبحت عقد وانفرط، ومن يسئ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سيدخل في دوامة، وبمجرد ما تشعر بالغرور ستكون نهايتك وهتاخد قفا غير طبيعي".

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