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مرأة

نورهان شعيب تنضم للجنة تحكيم Miss Talent بـ Miss Egypt

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
علا أحمد
انضمت الفنانة نورهان شعيب، للجنة تحكيم مسابقة "Miss Talent" ضمن فاعليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام غدًا، الإثنين بفندق الماسة بمدينة نصر.

وتعرض كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.

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