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مرأة

أثناء شهور الحمل.. 8 نصائح لتجنب الإصابة بالأنيميا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن المرأة التي تتعرض للإصابة بالأنيميا أثناء الحمل، تكون سبب واضح وصريح للولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، مما يؤدي إلى نقل الدم، اكتئاب ما بعد الولادة، كما أن السيدة الحامل المصابة بالأنيميا تضعف مناعتها كثيرا و تصبح أكثر عرضة للأمراض، كما أن الأنيميا تكون سبب واضح في النهجان والدوخة المستمرة و الام المفاصل والعظام وصعوبة التنفس.

وأضاف هشام الشاعر، كما أن الإصابة بالأنيميا سبب في تأخر نمو الجنين وضعف مناعته، كما أنها تعرض الطفل لخطر الإصابة هو الأخر بالأنيميا وهذا قد يؤثر على نمو بقية أعضاء جسمه و يؤثر بشكل سلبى على أداء الجسم لوظائفه بشكل سليم.

ويقدم دكتور هشام الشاعر 8 نصائح للوقاية من الإصابة بالأنيميا:

- تعتقد أغلب السيدات أن علاج الانيميا هو تناول اقراص الحديد فقط وهذا اعتقاد خاطئ حيث أن الحديد يعالج نوع واحد فقط من الانيميا و هو انيميا نقص الحديد، ولكن عند استشارة الطبيب المعالج لك سيقوم بوصف ما تحتاجينه سواء كان حديد أو أحد المكملات الغذائية الأخرى والتي سيكون منها حمض الفوليك أو فيتامين "ب".

- على السيدة الحامل تناول 30 مليجرام من الحديد يوميا ما يعادل "ثلاث مرات يوميا.

-تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض.

-تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "C" مثل البروكلي والسبانخ.

-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" لقائمة طعامك فهي تساعد الجسم في امتصاص الحديد ، ويكون كوب من عصائر الحمضيات مثالي لذلك مثل البرتقال ،الفراولة ،الكيوي ،الطماطم.

-قصب السكر والعسل الأسود من العوامل المساعدة على حل مشكلة الأنيميا.

-الحرص على تناول وجبات من البقوليات وتحديدا العدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا وكذلك فول الصويا، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة مثل القمح كالبليلة والشوفان.

-ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي والسباحة تحسن من استجابة الجسم للعلاج كما تساعد على تحسين الدورة الدموية بجميع أجزاء الجسم و تساعد الحامل على التغلب على أعراض الأنيميا.

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