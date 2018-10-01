شريف إكرامي ينعي صفوت عبد الحليم

نعى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق والذي توفى منذ قليل عقب نشوب حريق بشقته.



وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رَحِمَ الله ك/صفوت عبد الحليم و أسكنه فسيح جناته،إنّا لله و إنّا إليه راجعون".



ولقى صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم شقته بمصر الجديدة.

