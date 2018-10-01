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رياضة

خالد بيومي ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:53 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
نعى خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي الكابتن صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق والذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز ٦٧.

وكتب بيومي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": البقاء لله في نجم مصر الكابتن صفوت عبد الحليم مظلوم الجبل الجديد، أنه لم يرى فنان الكرة المصرية ربنا يصبر اهلك ويسكنه فسيح جناته.

ولقى صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق، مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم شقته بمصر الجديدة.

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