حلف الناتو يعلن تأييده استفتاء تغيير اسم مقدونيا.. لهذا السبب

أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ترحيب الحلف بالتصويت الجاري في مقدونيا حول تغيير اسم البلاد.



وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، رحب ستولتنبرج بالاستفتاء قائلا "أرحب بالتصويت "نعم" للاستفتاء. أحث جميع القادة السياسيين والأحزاب السياسية على العمل بشكل بنّاء ومسؤول، من أجل استغلال هذه الفرصة التاريخية".



وأضاف أن أبواب الناتو مفتوحة شريطة استكمال كافة الإجراءات الوطنية.



وأشارت الوكالة إلى أن الخلاف بين اليونان ومقدونيا حول اسم الأخيرة،ى والذي استمر لأكثر من 25 عاما، منع مقدونيا من الانضمام للحلف وكذلك للاتحاد الأوروبي.



وطالبت اليونان خلال تلك المدة بتغيير اسم مقدونيا حتى لا يتم الخلط بينها وبين منطقة مقدونيا اليونانية.



فيما أعلنت لجنة الانتخابات عدم إقرار نتائج الاستفتاء حول تغيير اسم دولة مقدونيا على الرغم من حصول نعم على أكثر من 90%.



وأوضح رئيس اللجنة، أوليفر دركوسكي، في مؤتمر صحفي أن الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا لم يحققق نسبة الـ 50% اللازم لإقراره.



وتقول صحف أن نسبة عدم المشاركة تبلغ الثلثين تقريبا، الأمر الذي يجعل تطبيقه أمر غير قانوني.







