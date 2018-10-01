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أخبار العالم

قوات هندية تستهدف مروحية مسئول باكستاني في إقليم كشمير

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
حسن محرم
اتهم فاروق حيدر، رئيس وزراء القسم الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، الهند باستهداف مروحيته المدنية التي كانت تقله قرب الخط الفاصل.

وأوضح حيدر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد أن القوات الهندية أطلقت النيران على مروحيته أثناء تحليقها قرب خط المراقبة، بحسب موقع "أن دي تي في" الهندي، وأنه كان يرافقه على متن الطائر عددا من الوزراء، كانوا في طريقهم لتقديم العزاء في أحد السياسيين المحليين.

غير أن وسائل إعلامية في الهند قالت إن الطائرة المستهدفة كانت طائرة حربية انتهكت أجواء الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم.

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