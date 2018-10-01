ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إيزيس حافظ تكشف أسباب مخاوف المرأة من المطالبة بحقوقها

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
علقت إيزيس حافظ مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، على حقوق المرأة في الميراث والمخاوف التي تواجه أثناء المطالبة بحقوقه.

وأضافت حافظ، في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سبب مخاوف المرأة يعود إلى عدم امتلاك القدرة المالية على رفع القضايا، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد التي تحافظ المرأة عليها.

وأوضحت أن أتعاب المحاماة تكون كثيرة خصوصا في ظل وجود ميراث يقدر بثمن مغري للغاية، مضيفة أن معظم القضايا تكون حسمت من بعد الأخوة تجاة الأخت بعد رحيل والديه.

وأكدت أنه لابد من حفاظ المرأة على حقوقها، مضيفة أن أكثر الشكاوى التي تنتج تكون من المناطق غير الحضارية.

ترشيحاتنا

أثناء شهور الحمل.. 8 نصائح لتجنب الإصابة بالأنيميا

من يطفئ نار أسعار الليالي الفندقية.. خبراء: تدني القيمة السعرية أفرز خدمات سياحية دون المستوى ..ومطالب بوضع سياسة واضحة تحمي الفنادق

رحل في صمت.. صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير.. حصل على 50 جنيها بسبب إنذار

حُرم من تسديد ركلات الجزاء.. صفوت عبد الحليم أول لاعب يحصل على مكافأة لحصوله على إنذار

أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار

البحوث الإسلامية تكشف عن 8 صدقات لا تحتاج إلى دفع المال

صلاح جودة مديرا لأورام أسوان

قوات هندية تستهدف مروحية مسئول باكستاني في إقليم كشمير

اليوم.. محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

مدرب الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟