إيزيس حافظ تكشف أسباب مخاوف المرأة من المطالبة بحقوقها

علقت إيزيس حافظ مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، على حقوق المرأة في الميراث والمخاوف التي تواجه أثناء المطالبة بحقوقه.



وأضافت حافظ، في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سبب مخاوف المرأة يعود إلى عدم امتلاك القدرة المالية على رفع القضايا، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد التي تحافظ المرأة عليها.



وأوضحت أن أتعاب المحاماة تكون كثيرة خصوصا في ظل وجود ميراث يقدر بثمن مغري للغاية، مضيفة أن معظم القضايا تكون حسمت من بعد الأخوة تجاة الأخت بعد رحيل والديه.



وأكدت أنه لابد من حفاظ المرأة على حقوقها، مضيفة أن أكثر الشكاوى التي تنتج تكون من المناطق غير الحضارية.

