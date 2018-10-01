مصرع هندي ابتلعته آلة

لقي شاب هندي حتفه على الفور بسبب إحدى الآلات فى مصنع للبلاستيك، وسط غموض كبير بعدما ابتلعته الآلة لحظة تنظيفه لها.



وبحسب "روسيا اليوم"، توفي الشاب البالغ من العمر 25 عامًا صباح يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر المنصرم، بأحد المصانع فى مدينة نويدا التابعة لمحافظة دلهي الهندية.



وبعدما أفرجت الشرطة عن شريط الفيديو المسجل عبر كاميرات المراقبة، تبين أن "واجد" مات بالخطأ بعدما شغل أحد العمال الآلة، دون أن يدري بتنظيفه لها فابتلعته فى الحال.



اعتقلت الشرطة شخصين على ذمة التحقيقات، بعدما تقدم شقيق واجد بشكوى رسمية ضدهما.