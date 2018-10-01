خبير طاقة: مصر تمتلك النصيب الأكبر من احتياطي الغاز في البحر المتوسط

أوضح الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول، أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك المخزون الاستراتيجي الأول في العالم من الغاز الطبيعي، حيث يصل احتياطي الغاز لـ 800 تريليون قدم مكعب غاز وتليها الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الآسيوي.



وأضاف "القليوبي" خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى الاحتياطي، من البترول في الأقطار العربية يمثل 76% من احتياطي البترول عالميًا، مشيرا إلى أن مصر تعتمد 26 شركة استكشافية عالمية ومصر تنفرد بوجود 4 تراكيب صخرية غير موجودة في الخليج وآسيا.



وتابع: " القليوبي احتياطى الغاز فى شمال شرق البحر المتوسط أكثر من 287 تريليون قدم من الغاز، تمتلك مصر ثلث هذا الاحتياطي، إضافة إلى الصحراء الغربية كنز مصر الحقيقي، مؤكدا أن حجم الاكتشافات البترولية بها لم تتجاوز 30%.