ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

صفوت عبد الحليم يتصدر تويتر بعد رحيله

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:33 ص
صدى البلد
منار نور
توفى ليلة أمس نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.

ودشَّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإمارات أمس، هاشتاجا بعنوان #صفوت_عبد_الحليم.

وتصدَّر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدول الامارات حيث تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.

وجاءت تغريدات تويتر ،"البقاء لله في وفاة الكابتن #صفوت_عبدالحليم كان لاعب وسط ملعب كبير كان مايسترو بمعنى الكلمة وسابق عصره، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وغرد آخر "رحم الله نجم مصر والنادي الأهلي.. صفوت عبد الحليم..احدافضل لاعبي الوسط في تاريخ مصر..اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك ..وان لله وان اليه راجعون... "

لقى صفوت عبد الحليم نجم الأهلى السابق مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم شقته بمصر الجديدة.

ترشيحاتنا

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

تخصيص 2368 مترًا لإنشاء مدرسة رسمية للغات بكفر الشيخ

إنشاء مكتب فني جديد بمديرية الصحة بكفر الشيخ

محام يكشف تفاصيل جديدة في واقعة فتاة التروسيكل ببورسعيد.. فيديو

شيتوس: الانضباط أصبح غائبًا بشكل كبير عن لاعبي الكرة.. فيديو

شيتوس: تألق حسين الشحات بالإمارات تسبب في سعادتي وحزني معًا.. فيديو

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الراحل صفوت عبدالحليم ومعرفة سبب الحريق

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

هربت من أهلها مرتين.. شاهد يروي حكاية فتاة بورسعيد المربوطة في تروسيكل .. فيديو

بريطانيا تتوعد روسيا حال ترويع المواطنين

إلغاء قرار تعيين مساعدي المحافظ ورؤساء المدن في كفر الشيخ

أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟