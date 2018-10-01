صفوت عبد الحليم يتصدر تويتر بعد رحيله

توفى ليلة أمس نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.



ودشَّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإمارات أمس، هاشتاجا بعنوان #صفوت_عبد_الحليم.



وتصدَّر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدول الامارات حيث تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.



وجاءت تغريدات تويتر ،"البقاء لله في وفاة الكابتن #صفوت_عبدالحليم كان لاعب وسط ملعب كبير كان مايسترو بمعنى الكلمة وسابق عصره، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".



وغرد آخر "رحم الله نجم مصر والنادي الأهلي.. صفوت عبد الحليم..احدافضل لاعبي الوسط في تاريخ مصر..اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك ..وان لله وان اليه راجعون... "



لقى صفوت عبد الحليم نجم الأهلى السابق مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم شقته بمصر الجديدة.

