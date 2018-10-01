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محافظات

صحة الفيوم تضع اللمسات النهائية لحملة فيروس C

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقدت الدكتورة آمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية للتأكيد على الاستعدادات النهائية لبدء حملة اكتشاف الفيروسات والأمراض غير السارية والتي ستبدأ أول أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2018.

وأكدت الدكتورة آمال هاشم وكيلة الوزارة، خلال الاجتماع من جميع الحاضرين ببذل كل الجهود الممكنة لنجاح المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقضاء نهائيا على فيروس c.

وطالبت الأطباء والجهاز الطبي، بتذليل أي شكوى إذ توجد غرفة عمليات بمديرية الصحة بالفيوم لتلقي أية شكاوى أو مقترحات من المواطنين أثناء عمل الحملة.
صحة الفيوم تضع اللمسات النهائية لحملة فيروس C
صحة الفيوم تضع اللمسات النهائية لحملة فيروس C
صحة الفيوم تضع اللمسات النهائية لحملة فيروس C
صحة الفيوم تضع اللمسات النهائية لحملة فيروس C

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