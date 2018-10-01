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وزير البترول: 40% من مشروع حقل ظهر مكون محلي بفضل الشركات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية
حسام الحارتي
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم إنجاز حقل ظهر في زمن قياسي وبمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف الملا في تصريحات أثناء استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن هناك أكثر من 15 ألف مهندس، وعامل، وفني، يعملون على مدار الساعة داخل حقل ظهر دون الحصول على إجازات من أجل الوصول إلى إنجاز في التوقيت المناسب.

وأوضح أن رئيس الجمهورية يتابع عملية إنجاز مشروع حقل ظهر وتوفير جميع الإمكانيات والطالبات من أجل الإسراع في إنهاء ذلك الحقل.

ونوه وزير البترول بأن 40% من مشروع حقل ظهر مكون محلي بفضل شركات البترول المحلية مثل "إنبي وبتروجيت".

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