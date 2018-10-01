القومي للمرأة ينظم ندوة السيدات المصريات ودورها فى حماية الأمن القومي.. صور

نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي والمؤسسة الوطنية للتغيير برئاسة الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة سكرتير عام المؤسسة ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ندوة مساء أمس عن المرأة المصرية والأمن القومي.



شارك فى الندوة كل من اللواء محمد عبد الواحد الخبير المتخصص فى شئون الأمن القومي، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس القومي للمرأة، اللواء إيهاب إيهاب أسعد الخبير بالأمن القومي، والدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور سعد الدين هلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور محمد حبيب أستاذ الإعلام السياسي والكاتب الصحفى بلال الدوي والدكتورة سوزان القليني عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة.



ركزت الندوة على 4 محاور رئيسية أولها دور المرأة في الحفاظ على الأمن القومي، وركز المحور الثاني على الأخبار الزائفة في الإعلام وتأثيرها السلبي، فيما ركز المحور الثالث على دور الإعلام في ترسيخ الهوية الدينية وبناء الإنسان، فيما ركز المحور الرابع على البرامج الإعلامية وتحليل المضمون ومقترحات التطوير.

