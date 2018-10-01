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حوادث

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
عدسة كريم ناصر
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى اللقطات الأولى للعقار القاطن به الراحل الكابتن صفوت عبد الحليم، الذى شهد نشوب حريق مروع أدى إلى وفاة نجم النادى الأهلى الكبير.

لقى صفوت عبد الحليم نجم الأهلى السابق مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم شقته بمصر الجديدة.

وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة فى عقار سكنى بجوار كلية البنات بمصر الجديدة.

تم نقل الجثمان للمشرحة، وتبين من المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وأن المجنى عليه يقيم بمفرده ويعاني من مرض، وبإخطار النيابة العامة كلفت المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لكشف ملابسات وسبب الحريق، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ويٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، بدأت مسيرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

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ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
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