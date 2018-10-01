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محافظات

اليوم.. وصول وفد الشركات السياحية البلجيكية لأسوان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
يصل اليوم لمحافظة أسوان وفد إتحاد شركات السياحة ومنظمي الرحلات والسفر البلجيكية لاستكمال فعاليات مؤتمر إتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV الناطقة باللغة الفرنسية، والذى كان قد انطلق أول أمس بأحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة الأقصر حيث تم إقامة عدة ورش لاتحاد الشركات.

ومن المقرر حضور آنا صوفيا سكرتير عام غرفة السياحة البلجيكية، وفابيانا دومن عضو الغرفة ومسئولة المؤتمر ، وأكثر 160 من أصحاب شركات السياحة والسفر البلجيكية ، بالإضافة إلى أصحاب شركات السياحة المصرية .

والجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر يقام خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر بمحافظتى الأقصر وأسوان بمشاركة ما يزيد عن 160 فردًا من أصحاب شركات السياحة والسفر البلجيكية الذين أقاموا على متن 3 بواخر نيلية.

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