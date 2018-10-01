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مرأة

طريقة عمل طاجن مراكش بالليمون

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
اشتهرت سيدات المغرب بطريقة عمل طاجن مراكش بالليمون، وهي أكلة مغربية من مدينة مراكش في الأصل، فإذا كنت من عشاق التجديد يمكنك اكتشاف الطريقة الصحيحة لطريقة عمل طاجن مراكش بالليمون للشيف زينب مصطفى.

المقادير لعمل طاجن مراكش بالليمون:
700 جرام لحم موزة، 3 ثمرة برتقال، 1 وربع كوب ماء منقوع به زعفران، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل، 2 عود قرفة ناعمة، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة عسل نحل، ثمرة كبيرة بصل، 6 فص حبهان، 10 ملعقة كبيرة سكر، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب ماء، سمسم محمص للتزيين".

طريقة عمل طاجن مراكش بالليمون:

* يخلط البصل واللحمة والكركم والزنجبيل وأعواد القرفة وزيت الزيتون

* يقلب الخليط جيدًا

* يوضع الخليط على الطاجن لمدة 5 دقيقة حتى يتشوح

* يضاف عصير البرتقال ويترك لمدة 5 دقائق أخرى

* يبشر البرتقال ويقطع البرتقال لإربع

* يسلق البرتقال في الماء على النار لمدة 10 دقائق ثم يصفى

* يوضع البرتقال المسلوق في حلة على النار

* تضاف أعواد القرفة والسكر والحبهان والماء

* يترك الخليط على النار من ساعة إلى ساعة وربع

* يضاف 1/4 كوب ماء زعفران إلى خليط اللحمة

* يغطى الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج

* يقشر البرتقال ويقطع فيليه بدون جلد

* يقلب فيليه البرتقال في صوص البرتقال بالسكر

* توضع اللحمة فى طبق التقديم مع الصوص وقطع البرتقال وفيليه البرتقال

* يرش الوجه بالسمسم المحمص

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