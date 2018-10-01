ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير البترول: توصيل الغاز إلى 100 ألف وحدة سكنية شهريا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية
حسام الحارتي
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن رئيس الجمهورية طالب بضرورة الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع المواطنين.

وأضاف الملا في تصريحات أثناء استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 90 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى توصيل الغاز إلى 100 ألف وحدة سكنية شهريا.

وأكد وزير البترول أنه تم طرح مبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات بدون الحصول على فوائد، مضيفا أنه تم التعاقد مع 150 ألف مواطن عقب انطلاق تلك المبادرة .

وأشار الملا، إلى توفير أنبوبة البوتاجاز داخل المنافذ على جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن سبب ارتفاع أسعارها هو وجود مشاكل كثيرة ، بالإضافة إلى استيراد الغاز من الخارج متابعا: وزارة البترول تسعى إلى توصيل الغاز إلى كافة المنازل.

ترشيحاتنا

رئيس شعبة أصحاب المخابز يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفينو

15 فتاة تتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

أكبر مشروع بالعالم يتحول لأضخم فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا

هربت من أهلها مرتين.. شاهد يروي حكاية فتاة بورسعيد المربوطة في تروسيكل .. فيديو

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

فيديوجراف| قصة طفلة عمرها 6 سنوات ظلت تخدم والدها القعيد بعد هروب والدتها

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف تفاصيل تطوير شارع الضغط العالي

عصام الحضري ينعى صفوت عبد الحليم: إنا لله وإنا إليه راجعون

وائل رياض يكشف كواليس حديثه مع أكرم توفيق بعد تجاوزه مع الأهلي.. فيديو

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بحلوان

تعرف على مواعيد 16 مباراة نارية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans
سيد الطيب: الوضع الحالي للقومية للأسمنت ضعيف.. والخسائر مستمرة .. فيديو
طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟