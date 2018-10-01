وزير البترول: توصيل الغاز إلى 100 ألف وحدة سكنية شهريا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن رئيس الجمهورية طالب بضرورة الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع المواطنين.



وأضاف الملا في تصريحات أثناء استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 90 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى توصيل الغاز إلى 100 ألف وحدة سكنية شهريا.



وأكد وزير البترول أنه تم طرح مبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات بدون الحصول على فوائد، مضيفا أنه تم التعاقد مع 150 ألف مواطن عقب انطلاق تلك المبادرة .



وأشار الملا، إلى توفير أنبوبة البوتاجاز داخل المنافذ على جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن سبب ارتفاع أسعارها هو وجود مشاكل كثيرة ، بالإضافة إلى استيراد الغاز من الخارج متابعا: وزارة البترول تسعى إلى توصيل الغاز إلى كافة المنازل.

