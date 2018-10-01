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وزير البترول: حصة الشريك الأجنبي في اكتشاف الطاقة تدفع نقدا أو جزءا من الغاز

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:07 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
حسام الحارتي
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه قبل نهاية العام الحالى سيتم طرح مزايدة للبحث والاكتشاف في المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، قائلا" بعد تعيين الحدود البحرية مع السعودية تم التعاقد مع شركة لمسح المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجاءت النتائج مبشرة".

وأضاف الملا، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سيتم البدء في البحث والاكتشاف في المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر مع بداية العام المقبل .

وأوضح أن وزارة البترول تهدف لتصدير الغاز الطبيعى إلى الاتحاد الأوروبي مضيفا أنه تم توقيع اتفاق مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحرية تربط بين حقول الغاز القبرصية ومحطات الإسالة المصرية.

ونوه وزير البترول بأن حصة الشريك الأجنبي في اكتشاف الطاقة تدفع نقدا أو جزءا من الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه.

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وزير البترول: حصة الشريك الأجنبي في اكتشاف الطاقة تدفع نقدا أو جزءا من الغاز

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