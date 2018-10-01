صحة كفر الشيخ: نسعى لاستعادة ثقة المريض.. فيديو

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة الجديد بكفر الشيخ، أن استعادة جسور الثقة بين المريض متلقي الخدمة، والمنظومة الطبية، هي أولى أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن خدمة المريض وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة له هو ما يصبو إليه الجميع والارتقاء بالمنظومة وتحسين كافة الخدمات.



وقال جودة، إنه سيتم إعادة هيكلة شاملة وتقييم القيادات، على أسس ومعايير الكفاءة والشفافية، مع إعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات الشبابية لإكسابهم الخبرات الإدارية والفنية، تمهيدًا لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية المصداقية في نشر ونقل الأخبار والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب، مطالبًا بضرورة تحري الدقة والتأكد من المعلومات الصحيحة قبل النشر حتى لا يتسبب ذلك في إحداث بلبلة.



جاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين، بحضور الدكتور إبراهيم السعداوي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات.

