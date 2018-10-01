باريس تعلن الحرب على الفئران.. فيديو

نشرت قناة سكاي نيوز عربية، تقريرا مصورا على موقعها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" حول إعلان باريس الحرب على الفئران بعد تزايد أعدادها بالمدينة السياحية، حيث وجدت بلدية باريس نفسها أمام أزمة حقيقة بعد تزايد عدد الفئران في شوارع المدينة التي تلقب بعاصمة النور، الأمر الذي دفعها إلى شن "حرب" تهدف إلى مكافحة الفئران والقضاء عليها.وأعلنت السلطات عن سلسلة إجراءات في هذا الإطار، بينها نشر مصائد فئران في المناطق الأكثر تضررا من هذه الآفة، بالإضافة إلى إغلاق منافذ الصرف الصحيوسبب إعلان الحرب على الفئران لا يقتصر على كونها تشكل خطرا على الصحة العامة، بل لأنها باتت تهدد السياحة التي تعاني أصلا من تراجع حاد بعد سلسلة هجمات ضربت مناطق فرنسية عدة، بينها باريس نفسها.كانت قد انتشرت حول العالم صور لمجموعات من الجرذان تتجول بحرية أمام السواح في حديقة متخف اللوفر، أحد أبرز المعالم السياحية.