محافظ جنوب سيناء يدعو مكرم محمد أحمد لحضور ملتقى السلام العالمي

استقبل اللواء خالد فودة مساء أمس الأحد، بمكتبه بشرم الشيخ بالكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور الملتقي العربي الأول لمدارس ذوي الإحتياجات الخاصة، والذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء غد الإثنين، بحضور رئيس الوزراء، والوزراء بمشاركة وفود وطلبة 5 دول عربية والمنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 1 إلي 4 أكتوبر 2018.



أشاد رئيس المجلس بالمجهودات المبذولة لإظهار شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي، والمدينة العالميه في مجال المؤتمرات الكبري، وتقدم بالشكر لمحافظ جنوب سيناء لما يبذله مشيرا أن شرم الشيخ تتغير دائما وتتطور ويتم إضافة جديد خلال فترات زمنية قصيرة.



ومن جانبه رحب المحافظ بمكرم محمد أحمد، وقدم الدعوة له لحضور ملتقي السلام العالمي بمدينة سانت كاترين منتصف أكتوبر الجاري، كما دعاه المحافظ لحضور الحفل الوطني المقام على مسرح قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ بمناسبة إنتصارات أكتوبر والذي سيحيه الفنان مدحت صالح، والفنانة مروة ناجي.



ومن المقرر أن يقوم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بإلقاء محاضرة بالندوة التي سيحاضر فيها اللواء طيار هشام حلبي، بمدينة طور سيناء صباح الأربعاء 3 أكتوبر بمناسبة ذكري احتفالات أكتوبر المجيد.



حضر اللقاء اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.