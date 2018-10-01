نجم الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

حرص شريف عبد الفضيل لاعب نادي الأهلي، على توجيه رسالة لنجم الأهلى السابق صفوت عبد الحليم بعد وفاته في منزله الليلة.



وكتب "عبد الفضيل" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البقاء لله في وفاة واحد من رموز النادي الأهلي الكابتن صفوت عبد الحليم.. الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويوسع عليه في قبره ويجعله روضة من رياض الجنة".



وتوفى، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.

