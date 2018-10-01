رئيس القومية للأسمنت: تكلفة حلوى المولد لعمال الشركة 3 ملايين جنيه

قال محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن تكلفة حلوى المولد النبوى للعاملين بالقومية للأسمنت، 3 ملايين جنيه مضيفًا: "لا أستثنى عمال الشركة القومية للأسمنت من مسؤولية الخسائر".



وأضاف "رضوان" خلال حواره مع الإعلامى "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن خسائر الشركة فى العام الماضى بلغت مليارا و 392 مليون جنيه، وفى المقابل بلغت قيمة المرتبات 355 مليون جنيه، أما هذا العام فوصلت الخسائر إلى 861 مليون جنيه.



وأوضح أن الشركة أوقفت تشغيل أفرانها بدءًا من نوفمبر2017، لوقف نزيف الخسائر، معقبًا: "لو كان القرار اتعمل قبلها بسنة كان تم توفير 2 مليار جنيه".

