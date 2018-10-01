ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس القومية للأسمنت: تكلفة حلوى المولد لعمال الشركة 3 ملايين جنيه

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
محمد حسنين رضوان
محمد حسنين رضوان
حمزة شعيب
قال محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن تكلفة حلوى المولد النبوى للعاملين بالقومية للأسمنت، 3 ملايين جنيه مضيفًا: "لا أستثنى عمال الشركة القومية للأسمنت من مسؤولية الخسائر".

وأضاف "رضوان" خلال حواره مع الإعلامى "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن خسائر الشركة فى العام الماضى بلغت مليارا و 392 مليون جنيه، وفى المقابل بلغت قيمة المرتبات 355 مليون جنيه، أما هذا العام فوصلت الخسائر إلى 861 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة أوقفت تشغيل أفرانها بدءًا من نوفمبر2017، لوقف نزيف الخسائر، معقبًا: "لو كان القرار اتعمل قبلها بسنة كان تم توفير 2 مليار جنيه".

ترشيحاتنا

إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور

تعرف على روشتة شرعية تحميك من السحر وأعمال السحرة.. فيديو

وزير البترول: حصة الشريك الأجنبي في اكتشاف الطاقة تدفع نقدا أو جزءا من الغاز

وائل جمعة ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الراحل صفوت عبدالحليم ومعرفة سبب الحريق

صلاح جودة مديرا لأورام أسوان

هاني حتحوت: إيهاب جلال يعود للدوري المصري مدربا لهذا النادي.. فيديو

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة في 9 محافظات.. الكشف على 17 مليون مواطن بمشاركة آلاف الفرق من الأطباء والمجتمع المدني.. الفحص ضد فيروس سى والضغط والسكر والسمنة.. والعلاج بالمجان

بريطانيا تتوعد روسيا حال ترويع المواطنين

وائل رياض يكشف كواليس حديثه مع أكرم توفيق بعد تجاوزه مع الأهلي.. فيديو

أمريكا وكندا تعلنان التوصل لاتفاق تجارة جديد مع المكسيك

طريقة مبتكرة وشهية لتحضير كبسة الدجاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟