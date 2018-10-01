وزير البترول: توقف استيراد الغاز يوفر على الدولة 2 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن سبتمبر الجاري سيكون آخر شهر في استيراد الغاز من الخارج، قائلا: "كنا ننتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في بداية العام والآن ننتج أكثر من 2 مليار قدم مكعب".



وأضاف الملا في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إعلان توقف مصر عن استيراد الغاز المسال بداية من الشهر المقبل سيوفر على موازنة الدولة 2 مليار دولار.



ونوه بأنه يوجد 15 ألف مهندس وعامل وفنى عملوا على مدار الساعة في حقل ظهر دون الحصول على إجازات، موضحًا أن حقل ظهر أصبح حديث كل شركات البترول العالمية.