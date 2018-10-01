ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير البترول: توقف استيراد الغاز يوفر على الدولة 2 مليار دولار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية
حسام الحارتي
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن سبتمبر الجاري سيكون آخر شهر في استيراد الغاز من الخارج، قائلا: "كنا ننتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في بداية العام والآن ننتج أكثر من 2 مليار قدم مكعب".

وأضاف الملا في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إعلان توقف مصر عن استيراد الغاز المسال بداية من الشهر المقبل سيوفر على موازنة الدولة 2 مليار دولار.

ونوه بأنه يوجد 15 ألف مهندس وعامل وفنى عملوا على مدار الساعة في حقل ظهر دون الحصول على إجازات، موضحًا أن حقل ظهر أصبح حديث كل شركات البترول العالمية.

ترشيحاتنا

شيتوس: الانضباط أصبح غائبًا بشكل كبير عن لاعبي الكرة.. فيديو

أزمة بين Facebook وYouTube .. الأخير يعرض فيديوهات كيفية الاختراق

حكم من نذر صوم الإثنين والخميس دائمًا ثم عجز

اتحاد شمال إفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030 والتنقل الحر للاعبين

رحل في صمت.. صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير.. حصل على 50 جنيها بسبب إنذار

مستشار الطيب: محمد على أول من اعتمد على الأزهر في تطوير الدولة.. فيديو

هاني حتحوت: إيهاب جلال يعود للدوري المصري مدربا لهذا النادي.. فيديو

مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

وائل رياض: لم أفكر في الانتقام من الأهلي.. فيديو

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

أطعمة تحسن هرمونات السعادة بسرعة لا تتوقعينها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟