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رياضة

مدرب الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
نعي سيد معوض نجم ومدرب الأهلي السابق الكابتن صفوت عبد الحليم، نجم الأهلي السابق والذي توفى منذ قليل عن عمر يناهز الـ ٦٧ عاما.

وكتب معوض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"البقاء لله في وفاة كابتن صفوت عبد الحليم كابتن مصر والنادي الأهلي.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنة يارب العالمين".

وتوفى ، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.

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