النادي المصري ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

نعى نادي المصري البورسعيدي الراحل صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق والذي توفى منذ قليل عن عمر يناهز ٦٧عاما.



ونشر المصري عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صورة جماعية لفريق الأهلي، معلقًا: "خالص تعازينا القلبية لأسرة كرة القدم المصرية في وفاة الكابتن #صفوت_عبدالحليم نجم النادي #الأهلي الأسبق داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. الفقيد الأول جلوسًا من اليسار خلال إحدى المباريات الودية التي جمعت بين الأهلي و #المصري".



يذكر أنه توفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.