بوريس جونسون: يجب استخدام المساعدات للإنفاق على الأولويات الوطنية

دعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الحكومة يوم الأحد إلى استخدام ميزانية المساعدات الدولية للتركيز على الأولويات الوطنية وسط تكهنات بشأن ما إذا كان سيتحدى رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وترك جونسون الحكومة خلال الصيف بسبب معارضته لخطط ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشير التوقعات إلى أنه المرشح المفضل ليحل محلها لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان يعتزم مواجهتها.



وفي أحدث مقالاته، لم يشر جونسون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنه بدلا من ذلك قال إن ميزانية المساعدات البريطانية يجب تحويلها إلى مشاريع "تتفق مع الأولويات السياسية والتجارية لهذا البلد".



وقال جونسون "في كل مكان تذهب إليه ستجد دولا أخرى تستخدم ميزانيات مساعدات التنمية الخاصة بها بشكل علني أو صريح كوسيلة لدعم صادراتها أو غير ذلك من الأهداف الشعبية".



وأضاف "إذا كنا سننفق الكثير على المساعدات، ولا شك في أن ذلك يجعل بريطانيا تفوز بأصدقاء ومعجبين في جميع أنحاء العالم، إذن دعونا نحصل على قيمة لهذا البلد أيضا".