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منوعات

أزمة بين Facebook وYouTube .. الأخير يعرض فيديوهات كيفية الاختراق

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشبت أزمة جديدة بين منصتي التواصل الاجتماعى الشهيرتين Facebook وYouTube، بعدما تبين لإدارة فيسبوك أن الأخير يسمح بتواجد مقاطع فيديو تشرح كيفية اختراق الموقع الأشهر فى العالم.

يأتي ذلك بعد قيام فيسبوك بتسجيل الخروج لحساباته حول العالم، بعد تداول أنباء عن اختراق هاكر تايوانى لأكثر من 50 مليون حساب بسبب ثغرة أمنية رفض الكشف عنها، بينما تفاوضه إدارة الموقع الشهير لشراء ثمن اكتشافه للثغرة حفاظًا على حسابات رواده.

أظهرت بعض مقاطع فيديو لاتتعدى مدتها ثوان معدودة، كيفية اختراقات معظم حسابات فيسبوك، وهو الأمر الذى كان بمثابة منحة للمتطفلين من أجل إقحام أنفسهم فى خصوصيات الغير، وبلغت مشاهدات تلك المقاطع مئات الألاف.

وطالبت إدارة فيسبوك، القائمين على يوتيوب للرد رسميًا تجاه تلك المقاطع التى تم العثور عليها، والتى تساعد على انتشار الجريمة الإلكترونية، بينما هدد محامون فيسبوك من رفع دعاوى قضائية ضد يوتيوب في حالة عدم تعاونه مع الأزمة.

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