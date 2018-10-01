المقادير لعمل الليمون المخلل بالعصفر:



كيلو ليمون مشقوق من الاعلى

ماء مغلي للسلق

ملعقة كبيرة ملح

زيت للوجه

كوب عصفر

نصف كوب حبة البركة

نصف كوب عصير ليمون

3 اكواب ماء مغلي



طريقة عمل الليمون المخلل بالعصفر:



* يوضع الليمون في الماء المغلي ويترك حتى يغلي جيدا.

* يصفى ويترك حتى يبرد ثم يحشى الليمون بخليط حبة البركة والعصفر وعصير الليمون وزيت.

* يوضع الليمون بعد الحشو في برطمان من الزجاج ثم يوضع عليه كوب من الماء المغلي مذوب به ملعقة من الملح.

* نضيف على وجه البرطمان الزيت ثم نغلق البرطمان ويترك حتى ينضج الليمون المعصفر ويقدم بجانب الوجبات.

تعتبر طريقة عمل الليمون المخلل بالعصفر، من أكثر أنواع المخللات التى يصعب إعدادها على ربة المنزل، لذلك تقدم الشيف سالى فؤاد أسهل الطرق لطريقة عمل الليمون المخلل بالعصفر.