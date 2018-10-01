تخفيض رسوم التقديم للماجستير والدكتوراة بمعهد الدراسات البيئية

وافق مجلس جامعة العريش بجلسته الاخيرة برئاسة الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، على تخفيض رسوم المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية بمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش بداية من العام الجامعي الحالي 2019/2018م لتصبح على النحو الآتي:



أولا: برنامج الدبلومة التخصصية : يخفض المبلغ الكلى في الفصلين الدراسيين إلى1565 جنيها مصريا.



ثانيا: برنامج الماجستير: يخفض المبلغ الكلي في العام الدراسي إلى2270 جنيها مصريا وللعاملين بجامعة العريش وأبنائهم خصم ربع المبلغ.



ثالثا: برنامج الدكتوراه: يخفض المبلغ الكلي في العام الدراسي إلى 3000 جنيه مصري، ويدفع وللعاملين بجامعة العريش وأبنائهم خصم ربع المبلغ.. صرح بذلك عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش الدكتور عصام الدين أبو زلال.



