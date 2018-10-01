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طريقة عمل القرنبيط المقرمش

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
لطريقة عمل القرنبيط المقرمش أسرار كثيرة، فإذا كنت من عشاق القرنبيط وتريدين طريقة معرفة طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون أن يشرب زيتا كثيرا، إليك أفضل الطرق لعمله تقدمها الشيف نجلاء الشرشابي ...

خلطة طريقة عمل القرنبيط المقرمش:

ربع كوب دقيق

ربع كوب لبن أو مياه

2 بيضة

ملح - فلفل -كمون

كزبرة

شبت

بقدونس

طريقة عمل القرنبيط المقرمش:

اخلطي كل المكونات في الخلاط وضعى القرنبيط فيها واقليه في الزيت

أسرار لعمل القرنبيط المقرمش:

تنصح خبيرة الاقتصاد المنزلي "هبة محمد " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أهم الخطوات التى على كل ربة منزل اتباعها عند قلى القرنبيط لتقليل الزيت وجعل طعمه شهي ولذيذ قائلة:"ضعي مقدارا مناسبا من الماء على النار وبعد الغليان أضيفي إليه على نار هادئة قطع القرنبيط واتركيها لمدة 5 دقائق وانزعي القطع من الماء".

وتابعت: "انقعيها لمدة 5 دقائق إضافية في مزيج يحتوي على 3 أكواب من اللبن الزبادي و3 بيضات كاملة وكوب من الطحين وفصين مطحونين من الثوم مع القليل من الملح والكمون والفلفل الحلو وبعد ذلك إقلي قطع القرنبيط في الزيت الساخن جدا وعلى نار عاليه إلى أن يصبح لونها أصفر".

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